Shin Megami Tensei III Nocturne: l’aspetto dark sarà mantenuto

La versione rimasterizzata in HD di Shin Megami Tensei III: Nocturne (conosciuto in Europa anche con il nome di Shin Megami Tensei: Lucifer’s Call), annunciata al recente Nintendo Direct Mini, sarà sicuramente una benedizione per tutti gli irriducibili fan della saga. A ben 17 anni dal lancio, su Play Station 2, uno degli RPG più amati della sua generazione (nonostante un’accoglienza, all’epoca, piuttosto tiepida) sta dunque per tornare: l’uscita del titolo è infatti prevista per l’ottobre 2020 in Giappone, e per il 2021 nel resto del mondo, su Play Station 4 e Nintendo Switch.

In una recente intervista rilasciata alla popolare rivista giapponese Famitsu (e tradotta in inglese da Siliconera), il creatore del gioco, Kazuyuki Yamai, ha parlato di alcuni aspetti del titolo, e si è soffermato soprattutto sul comparto grafico, affermando che anche se il team sta certamente lavorando al suo miglioramento, questo lavoro sta avvenendo in modo assolutamente molto cauto, cercando di mantenere quel look cupo e crudo che ha fatto la fortuna del titolo e che costituiva (in quel periodo) un’assoluta novità nel panorama dei giochi di ruolo giapponesi, che ci avevano invece abituati a vere e proprie esplosioni di colore.

“Stiamo migliorando delicatamente la grafica, ma solo di quel tanto che basta perché non si noti. Quando si tratta di rimasterizzare un gioco, più di tutto il resto, ci concentriamo sul rispetto del lavoro originale. E in ogni caso, siamo fortemente convinti che non dobbiamo fare nulla di più di ciò che è strettamente necessario”



Prepariamoci dunque al ritorno degli amati panorami brulli e desolati che ci hanno tenuti incollati alle avventure del nostro “Mezzo-diavolo” preferito. E non dimenticate che il successivo capitolo della serie, Shin Megami Tensei V, è già pronto, ed è previsto in uscita nel 2021, in esclusiva per Nintendo Switch.