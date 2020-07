Android 11: AOD disponibile per Oneplus 8T

Il CEO di OnePlus, Pete Lau, ha pubblicato un teaser su Twitter, un orologio con la lancetta alle ore 11. Questo è chiaramente un teaser per l’aggiornamento pianificato di Android 11 che i recenti telefoni OnePlus riceveranno, ma c’è qualche speculazione sul fatto che potrebbero essercene altri .

È possibile che questo sia un cenno alla nuova funzione denominata “Always On Display” ma ancora non sappiamo se essa sia disponibile solo per i dispositivi OnePlus oppure per tutti i telefoni che avranno Android 11 come sistema operativo

Per quanto ne sappiamo, AOD potrebbe anche essere una funzione esclusiva per la serie OnePlus 8T.

Always On Display è una funzionalità che OnePlus evita da molto tempo. Ma forse, le cose stanno per prendere una piega diversa, come in passato lo è stato per la ricarica Wireless e per la resistenza all’acqua, che fino a poco tempo fa, erano argomenti tabù per la compagnia.

Per quanto riguarda l’aggiornamento di Android 11, se l’azienda segue il modello stabilito, OnePlus 6 e 6T lo riceveranno, insieme a tutti i telefoni che sono usciti dopo di loro (il 5 e il 5T rimarranno su Android 10).