Cowboy Bebop: la colonna sonora è su Spotify

Uno degli elementi che ha contribuito maggiormente al successo di Cowboy Bebop, l’iconica serie anime di fantascienza di Shinichiro Watanabe, è stata senza dubbio la colonna sonora, probabilmente una delle più riconoscibili del mondo anime. Ora finalmente questa famosa soundtrack è disponibile sul famoso servizio di streaming musicale Spotify.

La serie è stata trasmessa per la prima volta nel 1998, riscuotendo un immediato successo, soprattutto in Europa e Nord America, dove le avventure del cacciatore di taglie Spike Spiegel e del suo socio Jet Black, che viaggiavano attraverso il sistema solare sull’astronave Bebop a caccia di criminali, sono rapidamente divenute di culto.

Oltre alle vicende intriganti e alla trama adrenalinica, questo risultato è dovuto anche a musiche coinvolgenti, opera della compositrice Yoko Kanno (nota anche per le colonne sonore di Wolf’s Rain e Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), che per realizzarle ha appositamente fondato il gruppo jazz/blues The Seatbels. Brani come Tank!, iconica opening dell’anime, Rush, Bad Dog No Biscuit e Waltz for Zizi, rimarranno per sempre nel cuore dei fan, e ora, grazie a Spotify, potranno essere riascoltate in qualsiasi momento.

Nonostante Cowboy Bebop si sia concluso da più di 20 anni, sono ancora molti i fan che desidererebbero un ritorno dell’anime. Anche se un sequel è quantomai improbabile (visto soprattutto il filnale della serie originale), rimane molto atteso il progetto, fortemente voluto da Netflix, di una trasposizione live-action dell’opera, nella quale il protagonista Spike Spiegel sarà interpretato dall’attore John Cho (American Pie, Star Trek, Star Trek: Into Darkness, Star Treck: Beyond). Nonostante la produzione sia stata finora piuttosto travagliata, a causa della pandemia da Covid-19 e di un incidente occorso proprio a Cho durante le riprese, e non ci sia una data per l’uscita della serie, le aspettative e le speranze dei fan non accennano minimamente a scemare.

Nel frattempo però potremo riascoltare tutta la colonna sonora, e grazie alla musica tornare di nuovo lì, sulla Bebop, a caccia della taglia di qualche altro criminale.