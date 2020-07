The Comey Rule: ecco la nuova miniserie tratta dal libro di James Comey

È stato rilasciato il trailer di The Comey Rule, l’imminente miniserie di Showtime basata sul best seller dell’ex direttore dell’FBI James Comey. Molte erano state le difficoltà sulla sua data di uscita, infatti lo sceneggiatore e regista Billy Ray aveva inviato un’e-mail appassionata ai membri del suo cast insistendo sul fatto che la serie dovesse andare in onda prima del giorno delle elezioni del 2020. Sembra che finalmente abbia realizzato il suo desiderio, dato che The Comey Rule ha ora una data di uscita ufficiale pre-elezioni, e un primo trailer.

Jeff Daniels interpreta il ruolo di Comey, che sembra essere un uomo dalla forte integrità morale sempre più preoccupato. Brendan Gleeson interpreta il ruolo del presidente Donald Trump, e mentre il trailer ci dà solo scorci e catture sul lavoro di Gleeson, la sua voce e la sua presenza fisica sembrano accuratamente prepotenti. Il resto del cast stellato comprende persone come Holly Hunter, Scoot McNairy, Jonathan Banks, Amy Seimetz, Kingsley Ben-Adir, Brian d’Arcy James, T.R. Knight, Joe Lo Truglio e molti altri.

Questa è una serie molto rischiosa, in quanto è stata prodotta tremendamente da vicino a ciò che sta realmente accadendo, e potrebbe influenzare l’opinione di molti americani nelle prossime elezioni. Trump non ha nemmeno finito il suo primo mandato e se ne sta già creando una versione televisiva. D’altra parte, la presidenza di Trump non conosce precedenti e lo scopo di Billy Ray di un urgente attivismo cinematografico è sia palpabile che contagioso. Il trailer offre sfumature dei thriller politici degli anni ’90 e del maestro di “persone importanti che dicono cose cattive in fretta” Aaron Sorkin. La miniserie andrà in onda il 27 e 28 settembre su Showtime, ma non sappiamo ancora quando e dove verrà distribuito in Italia. Vi terremo aggiornati, intanto per tutte le novità potete consultare il nostro sito.