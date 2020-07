Riz Ahmed e Octavia Spencer protagonisti del film “Invasion”

Il vincitore dell’Emmy Riz Ahmed e il premio Oscar Octavia Spencer hanno firmato per recitare nel thriller fantascientifico Invasion di Michael Pearce, lo sceneggiatore e regista di Beast del 2017. Amazon Studios ha acquisito i diritti mondiali del progetto e produrrà insieme a RAW e Film 4, che ha finanziato lo sviluppo. Pearce ha scritto la sceneggiatura insieme a Joe Barton (The Ritual). La notizia arriva da Deadline, che ha riferito che la produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno.

Ahmed interpreterà un marine decorato che scappa con i suoi due figli mentre cerca di proteggerli da una minaccia non umana. Il viaggio li porta in direzioni sempre più pericolose e inaspettate, e i due fratelli sono costretti a confrontarsi con verità dure e lasciarsi alle spalle la loro infanzia. Spencer svolgerà un ruolo di supporto come agente di libertà vigilata.

Dimitri Doganis (Three Identical Strangers), Piers Vellacott (American Animals) e Derrin Schlesinger (The Nest) produrranno per RAW, mentre Daniel Battsek, Ollie Madden e Julia Oh di Film4 saranno i produttori esecutivi insieme a Kate Churchill e Jenny Hinkey.

Riz Ahmed ha avuto un enorme successo in Nightcrawler ed ha continuato vincendo un Emmy per il suo ruolo nella mini-serie della HBO The Night Of. Di recente ha firmato per lavorare con Barack e Michelle Obama e i fratelli Russo su Exit West di Netflix, come ha riferito Collider, e non vediamo l’ora di vedere il suo prossimo film su Amazon Sound of Metal, in cui interpreta un batterista che inizia a perdere l’udito.

Spencer ha vinto un Oscar per The Help ed è stata nominata per un Emmy martedì per il suo lavoro nella serie limitata di Netflix, Self-Made. Tornerà sul grande schermo in The Witches al fianco di Anne Hathaway, e ha anche in programma di tornare per una seconda stagione della serie Apple, Truth Be Told.