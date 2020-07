Black Beauty: Kate Winslet darà la voce alla mustang

Un adattamento contemporaneo del classico romanzo di Anna Sewell del XIX secolo, Black Beauty, sarà presentato in anteprima su Disney + entro la fine dell’anno. Il premio Oscar Kate Winslet (“The Reader”) darà la voce alla mustang selvaggia Black Beauty, e il film presenta Mackenzie Foy (“Interstellar”) nei panni di Jo Green, accanto a Iain Glen (“Il Trono di Spade”) e Claire Forlani (“Meet Joe Black “).

La storia ruota attorno alla classica premessa in cui Black Beauty, nata libera nell’ovest americano, viene catturata e portata via dalla famiglia. La sua storia si intreccia con quella della diciassettenne Jo, che allo stesso modo sta soffrendo per la perdita dei suoi genitori, stringendo alla fine un forte legame tra loro.

Black Beauty è scritto e diretto da Ashley Avis (“Adolescence”). Jeremy Bolt (“Monster Hunter”) di JB Pictures e Robert Kulzer (“Polar” di Constantin Film) sono produttori e Martin Moszkowicz, Edward Winters e Jon Brown sono produttori esecutivi. Dylan Tarason è un coproduttore, mentre il presidente della Moonlighting Films Genevieve Hofmeyr (“Mad Max: Fury Road”) è il produttore sudafricano.

Disney + è stato lanciato all’inizio di quest’anno in diversi territori globali. Martedì, l’originale Disney The Mandalorian ha ottenuto 15 nomination agli Emmy, in categorie tra cui sound editing, sound mixing, effetti speciali visivi, voice over e coordinamento degli stunt, rendendolo il programma più nominato da un servizio diretto al consumatore che ha debuttato nell’ultimo anno. Chissà che anche Black Beauty non possa ricevere qualche nomination il prossimo anno!