Mob Psyco 100: seconda stagione rimandata negli USA

È passato ormai un mese da quando la seconda stagione di Mob Psyco 100, l’anime tratto dal manga del’artista One (autore anche della prima edizione di One-Punch Man), ha fatto il suo esordio in Giappone, e i fan statunitensi cominciano seriamente a essere in fibrillazione. Tuttavia, sembra che la loro attesa dovrà prolungarsi ulteriormente, perché, ad oggi, Mob Psyco 100 non ha ancora una data d’uscita su Toonami, il canale specializzato sul blocco Adult Swim.

Infatti, dopo quasi un mese di silenzio, le dichiarazioni del co-creatore di Toonami, Jason DeMarco, arrivate in risposta alla domanda di un fan su Twitter, non sono state affatto incoraggianti. DeMarco afferma che, nonostante i tentativi compiuti dal suo canale per acqisire i diritti sulla seconda stagione dell’amato anime, si sono riscontrati dei problemi legali insoliti che stanno ritardando la trasmissione dell’anime negli Stati Uniti.

We’ve been trying, trust me. There are some very strange legal issues with season 2 that refuse to get figured out no matter how hard we push.

— SPIRAL CURSE DEMARCO (@Clarknova1) July 29, 2020

L’annuncio arriva come una doccia fredda, soprattutto dal momento che la seconda stagione di Mob Psyco 100, che ruota intorno alle vicende del giovane e all’apparenza inoffensivo Shigeo Kageyama, viene già celebrata come migliore della prima.

Per i fan che non volessero perdersi i nuovi episodi della lotta quotidiana di Mob contro i suoi stessi, irrefrenabili, poteri psichici, e contro le emozioni che potrebbero farli emergere, non rimane che aspettare, o rivolgersi alle piattaforme Hulu e Cruchyroll, dove è presente la seconda stagione sottotitolata.