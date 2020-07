Ghost in the Shell: il film uscirà in Blu-ray l’8 settembre

Notizia elettrizzante per tutti i fan del manga di Masamune Shirow, il film Ghost in the Shell torna in una nuova edizione, che verrà lanciata sul mercato a partire dal prossimo 8 settembre. E quando parliamo di film non ci riferiamo al criticato adattamento live-action del 2017 con protagonista Scarlett Johansson (un casting che aveva scatenato numerose accuse di withewashing), ma dell’orginale film animato del 1995 diretto da Mamoru Oshii.

La Lionsgate ha infatti annunciato nella giornata di ieri che farà uscire il film in formato Blu-ray 4K Ultra HD e Digital 4K Ultra HD, con audio Dolby Digital e Dolby Atmos e alcuni bonus, come delle illustrazioni inedite di Martin Ansin, per commemorare il venticinquesimo anniversario dell’uscita del film. Lionsgate aveva già distribuito il film nelle sale americane nel febbraio 2017, poco prima dell’uscita dell’adattamento in live-action.

La trama del film di Oshii, ambientanto nel 2029, ruota intorno al Maggiore Motoko Kusanagi, dell’International Bureau of Investigation, che, insieme a un suo collega della Sezione 9, si mette sulle tracce del Puppet Master, un pericoloso virus informatico in grado di attaccare anche gli umani, che deve essere fermato. La pellicola era già uscita negli Stati Uniti in VHS nel 1996, grazie a Manga Entertainment, e in DVD nel 1998, pubblicata da Anchor Bay Entertainment. Oshii ha inoltre diretto un sequel, nel 2004, dal titolo Ghost in the Shell 2: Innocence.

Insomma un giusto omaggio a un film che ha fatto la storia degli anime, ispirato a uno dei manga più amati di sempre, e un enorme regalo per tutti i fan, soprattutto per quelli che erano rimasti delusi dell’ultimo adattamento della storia del Maggiore Motoko Kusanagi.