Yakuza Like a Dragon: trailer inglese per Saeko Mukouda

Yakuza Like a Dragon, già disponibile in Giappone e conosciuto col nome di Yakuza 7 da un po’ di tempo, ha portato la serie verso una direzione piuttosto differente rispetto ai canoni dei primi capitoli, rendendolo praticamente un J-RPG. Questo, ovviamente come ogni J-RPG che si rispetti, comporta un cast piuttosto ampio e, Yakuza Like a Dragon non vuol’essere da meno. Uno dei principali tra questi è Saeko Mukouda.

Come già detto in questo articolo, il titolo targato SEGA è nuovo ai doppiaggi in inglese e il publisher sta facendo di tutto per promuovere questo nuovo passo. Elizabeth Maxwell darà la voce a Saeko e, nel trailer che potete trovare in calce alla notizia, parla di come sia emozionante ed intenso ma, alo stesso tempo, difficile delle volte nell’esprimersi. La doppiatrice parla anche di come abbia provato a tradurre giochi di parole dal giapponese all’inglese, cercando di portare con la traduzione anche l’umorismo cosa, a sua detta ma probabilmente piuttosto obiettiva, difficile.

Probabilmente, Elizabeth Maxwell suonerà familiare a qualcuno di voi avendo già impersonato altri ruoli piuttosto importanti in Persona 5 e Astral Chain.

Yakuza Like a Dragon non ha ancora una data ufficiale ma la finestra di lancio è impostata comunque entro quest’anno e sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e PC Windows 10. Inoltre è stato confermato anche per PlayStation 5 seppur più tardi rispetto alle altre versioni.

Ricordiamo inoltre che da oggi sarà disponibile Yakuza Kiwami 2 tramite Xbox Game Pass.