Fnatic rinnova la partnership globale con OnePlus

L’organizzazione di Esport con sede a Londra, Fnatic, ha rinnovato la sua partnership globale con il produttore di telefoni cellulari OnePlus .

OnePlus ha stretto una partnership con Fnatic nel 2019, l’accordo prevedeva una sponsorizzazione della maglia e l’integrazione di “Fnatic Mode”, uno strumento che ottimizza CPU, GPU e RAM nei telefoni OnePlus per cercare di massimizzare l’esperienza di gioco.

Ora, sulla base della loro partnership esistente, il rinnovato accordo tra Fnatic e OnePlus li vedrà lavorare insieme per esplorare i talenti mobili in Europa e Nord America.

Eric Gass, direttore di Global Brand Partnerships di OnePlus , ha parlato dell’estensione in una versione:

Leader nelle prestazioni e nell’hardware, OnePlus è impegnato a lavorare con Fnatic e giocatori allo stesso modo, per offrire i migliori smartphone per i giochi mobili. Riteniamo che il gioco mobile sia il futuro e attraverso la rinnovata partnership, OnePlus si impegna a fornire ai giocatori di tutto il mondo gli strumenti necessari per far progredire il loro gioco.

Sam Matthews, CEO e fondatore di Fnatic , ha anche commentato: