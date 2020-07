QuakeCon at Home: tutte le info dell’evento Bethesda

Ormai manca poco più di una settimana per uno dei maggiori eventi videoludici dell’anno. Stiamo parlando del QuakeCon ma con la variante “at Home“, per garantire la sicurezza di tutti coloro che potranno comodamente seguire l’evento da casa.

L’evento, che festeggia il 25° anniversario, si terrà con una super diretta, un intero weekend di contenuti. Più nel dettaglio, il programma prevede tre giorni di dirette di influencer, concerti, raccolte fondi, interventi degli sviluppatori e molto altro. Sarà possibile seguire l’evento sul canale Twitch di Bethesda e, per maggiori informazioni sul programma completo potete visitare il sito ufficiale. Qui sotto vi forniremo alcuni dei momenti più importanti che ci saranno.

Venerdì 7 agosto

Benvenuto digitale con Pete Hines : 18:00

: 18:00 Conferenza “Representation in Video Games” : 23:00

: 23:00 “Prey Tell”, intervista con l’attrice Janina Gavankar e la produttrice Susan Kath : 00:00 (8 agosto)

: 00:00 (8 agosto) Intervento su DOOM Eternal con Hugo Martin e Marty Stratton: 01:30 (8 agosto)

Sabato 8 agosto

CHAD: A Fallout 76 Story Podcast – QuakeCon at Home Edition : 21:00

: 21:00 Gioco da tavolo di Dishonored con Harvey Smith di Arkane Studios : 00:00 (9 agosto)

: 00:00 (9 agosto) Diretta ESO con il lottatore di arti marziali UFC Rob Whittaker: 05:00 (9 agosto)

Domenica 9 agosto

Fallout 76 – Gioco libero del team della community globale : 14:00

: 14:00 Gioco da tavolo di Dishonored (continua) : 19:00

: 19:00 Campionato mondiale di Quake – Finali : 23:00

: 23:00 Poiised si spaventa a morte giocando a The Evil Within: 03:00 (10 agosto)

Riguardo le iniziative di beneficenza, il QuakeCon at Home proporrà le seguenti organizzazioni a cui i fan potranno donare liberamente: Direct Relief, UNICEF, NAACP Legal Defense and Educational Fund e The Trevor Project.

Inoltre sarà possibile acquistare vario merchandising, come le magliette “Dogvahkiin” e “Catodemon” con il ricavato che andrà alla Dallas Pets Alive e FOUR PAWS, entrambe associazioni dirette agli animali.

Ovviamente, non mancheranno i giochi gratis che i fan potranno riscattare come omaggio nel corso del weekend dell’evento. Qui sotto una lista dei vari titoli che saranno disponibili secondo alcuni criteri.