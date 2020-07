Dragonball Z: secondo K.W. Miller è un anime porno

Noi non ce ne eravamo mai accorti, Akira Toriyama neppure, ma a quanto sembra Dragonball Z sarebbe un anime porno. A svelarcelo è stato il quantomeno controverso K.W. Miller, candidato indipendente al Congresso degli Stati Uniti d’America per il 18esimo Distretto della Florida. In un tweet condiviso coi sui quasi 40.000 follower infatti, Miller si è scagliato contro la “questione degli anime porno” su internet, indicando poi il capolavoro del maestro Toriyama come “uno dei principali problemi”.

They are now introducing a great deal of anime porn into the internet matrix.

Dragon Ball Z is one of the top issues here.

They are sexualizing cartoon characters to push a depraved agenda on our kids.

What’s next? Where will it end?

— KW Miller For Congress (FL-18) (@KwCongressional) July 29, 2020