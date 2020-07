People Can Fly: nuovo titolo tripla A in sviluppo

People Can Fly, sviluppatore indipendente di diversi titoli, quali il recente ed ancora in sviluppo Outriders, Bulletstorm e Gears of War Judgment, mira alla prossima generazione di console annunciando lo sviluppo di un nuovo titolo tripla A, in arrivo anche per le piattaforme di streaming e PC Windows.

Il nuovo progetto sarà guidato dallo studio indipendete con sede a New York, il quale sta pianificando di assumere nuovo staff entro l’anno prossimo. Come già detto sopra, lo studio di sviluppo indipendente, nato nel 2002, è attualmente al lavoro su Outriders assieme a Square Enix e atteso entro quest’anno.

People Can Fly New York sarà guidata da Studio Head, David Grijns ed il Direttore Creativo Roland Lesterlin e lavorerà a stretto contatto con gli studi in Varsavia, Resovia e New Castle per metter su un ambizioso e spettacolare titolo action-adventure, portando i veterani della società verso nuove direzioni. Proprio per stare al passo con la grandezza del prossimo progetto, lo studio farà crescere la nuva sede a New York per poi eventualmente aprirne un altro in Montreal.

C’è una certa emozione alla People Can Fly. L’anno scorso abbiamo annunicato l’apertura del novostro nuovo studio a New York rivelando inoltre, per la prima volta, Outriders. Quest’oggi abbiamo superato le 250 persone e siamo felici di annunciare il prossimo capitolo nello sviluppo della società. La nostra intenzione sin dall’inizio è sempre stata quella di espandere People Can Fly fino a renderla uno studio multi-progetto, contando su una presenza sul territorio globale. Stiamo marcando questo evento con la presentazione della nuova identità visiva dello studio. Con il lancio delle console di nuova generazione in arrivo quest’anno, siamo incredibilmente emozionati sul futuro della People Can Fly e, dell’industria videoludica nel suo insieme.

Queste le parole del CEO dello studio, Sebastian Wojciechowski che si legano a quelle del Direttore Creativo Roland Lesterlin, il quale dichiara che la società sta attualmente cercando nuove figure per l’incredibile nuovo mondo che stanno creando. Per più informazioni a riguardo potete cercare sul sito ufficiale.