EVOS Esports svela l’accordo con Armaggeddon

EVOS Esports annuncia la sponsorizzazione con Armaggeddon per i suoi team di Esport professionali con sede in Malesia e Singapore.

I giocatori di EVOS Esports saranno dotati delle periferiche dell’azienda per lo streaming e la creazione di contenuti.

Wanda Hu, fondatore di Armaggeddon , ha parlato dell’accordo sul rilascio:

Armaggeddon ha supportato l’industria degli Esport nella regione del sud-est asiatico spesso trascurata negli ultimi 10 anni. Quando EVOS Esports ha presentato un solido portafoglio e una proposta di partnership, ciò ci ha dato la fiducia necessaria per lavorare insieme e collaborare con loro è stata una decisione facile da prendere. Non vediamo l’ora di far crescere la scena degli Esports nel sud-est asiatico e a livello internazionale con EVOS Esports.