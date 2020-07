Hyper Scape uscirà ufficialmente l’11 agosto

Il battle-royale free to play targato Ubisoft, Hyper Scape, uscirà ufficialmente tra pochi giorni per PC Windows 10, PlayStation 4 e Xbox One, esattamente l’11 agosto. La beta, attualmente ancora disponibile su PC durerà ancora per poco, fino al 2 agosto.

É stata presentata anche la prima stagione del gioco, come potete vedere anche sul sito ufficiale, chiamata “Il primo principio” e porterà nuovi contenuti di gameplay, nuove meccaniche Crowncast ed altro ancora nell’universo di Hyper Scape. Una serie di informazioni che trovate riassunte più giù, sono state rilasciate da Ubisoft.