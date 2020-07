TimTheTatman è scontento di non poter giocare con Dr Disrespect

TimTheTatman e Dr Disrespect non erano il tipo di streamer che avevano una storia di giochi reciproci su base giornaliera. Ma oggi sullo stream di Tim, ha espresso il modo in cui gli manca la possibilità di giocare con lo streamer ora vietato.

Doc è stato bandito su Twitch per ragioni ancora sconosciute poco più di un mese fa e la piattaforma non ha rivelato il perché. Inoltre, il Dr Disrespect ha rivelato nelle interviste all’inizio di questo mese che non sa nemmeno perché sia ​​stato bandito.

Mentre il mistero continua, i creatori di contenuti come TimTheTatman non possono fare a meno di mancare di giocare con Dr Disrespect.

Perché è vietato su Twitch, non posso tecnicamente giocare con lui, e sai, è il mio amico. Ma non faccio le regole, fratello, sfortunatamente. Nelle parole di Doc, è fuori dalle mie mani.

Tim e Dr Disrespect non giocavano regolarmente con i partner, in gran parte a causa dei loro programmi di streaming contrastanti, ma passavano una buona parte del tempo a collaborare insieme quando i loro programmi si sovrapponevano.

Sulla base della risposta di Tim alle domande sulla chat relative al Dr Disrespect, non sembra sapere esattamente perché Doc sia stato bandito. Ma è abbastanza chiaro che gli manca la possibilità di creare contenuti e scherzare con l’esilarante persona narcisistica.

Il mese scorso, il Dr Disrespect ha pubblicato solo alcuni post sui social media. In particolare, ha realizzato un video su Twitter in cui cantava ” è fuori dalle mie mani, ma ho ancora il controllo “.

Più o meno nello stesso periodo, il Dr Disrespect fece una serie di interviste con varie pubblicazioni, sostenendo di non essere sicuro del motivo per cui era stato bandito e “stava affrontando molto stress e ansia”.