James May Oh Cook: la nuova serie culinaria di Amazon

È stata annunciata oggi la nuova serie non-fiction Amazon Original, James May Oh Cook, della durata di sette episodi con James May. La serie è basata sul primo libro di ricette di James intitolato Oh Cook!: 60 easy recipes that any idiot can make, che sarà pubblicato da Pavilion Books il 1 ottobre 2020.

“Con un titolo ispirato a uno dei più noti modi di dire usati dal presentatore durante The Grand Tour, James May: Oh Cook è una serie che parla di cucina ma vista dalla prospettiva di qualcuno che non sa veramente cucinare. Per la durata della serie James dimostrerà al pubblico che se sei in grado di cucinare decentemente un paio di cose, sai cucinare qualsiasi cosa. Lo show mostrerà James alle prese con alcune delle 60 ricette che ha dovuto imparare dal suo libro. Ogni episodio sarà dedicato ad uno specifico tema culinario come ad esempio la pasta, i classici da pub, il cibo indiano, le torte, gli arrosti, e in ognuno verranno presentate tre ricette oltre ad alcuni piatti facili e veloci da preparare direttamente con gli elementi immancabili in tutte le dispense.

La serie in sette episodi da 30 minuti sarà disponibile su Prime Video in tutto il mondo più avanti quest’anno.

James May: Oh Cook si unisce alle migliaia di contenuti disponibili nel catalogo di Prime Video, tra cui altri show originali britannici come Good Omens, The Grand Tour e All or Nothing: Manchester City, oltre alle serie Amazon Original premiate e acclamate dalla critica tra cui si annoverano Tom Clancy’s Jack Ryan, The Boys, Homecoming e The Marvelous Mrs. Maisel, disponibili per i clienti Prime senza costi aggiuntivi.”

La data di uscita ancora non è stata ufficializzata, ma per tutti i clienti Amazon Prime Video, sarà possibile vedere gli episodi di James May: Oh Cook da qualunque dispositivo.