PlayStation 5: l’interfaccia utente verrà svelata presto?

PlayStation 5 presenta ancora degli interrogativi! Oltre al prezzo ufficiale dei due modelli e alla data d’uscita dell’hardware, che potrebbero essere svelati ad agosto durante il rumoreggiato nuovo evento, Sony Interactive Entertainment non ha ancora mostrato l’interfaccia utente del suo hardware, cosa che però potrebbe fare al più presto.

La notizia è stata data dall’insider Tidux, che tramite il suo profilo Twitter ha affermato che onde evitare spoiler e anticipazioni, la società giapponese sarebbe ormai prossima a mostrare la Home della sua console di futura generazione. L’interfaccia utente verrà dunque mostrata, stando alle parole dell’insider, tra poche settimane.

I dev-kit di PlayStation 5 riceveranno presto un nuovo update, che dovrebbe trasformare la schermata principali dei kit per gli sviluppatori nella versione che sarà disponibile per gli utenti. Questo genererà sicuramente degli spoiler e onde evitare questo, Sony potrebbe decidere di mostrare tale interfaccia prima del suddetto aggiornamento. va specificato però che Tidux non è uno degli insider più affidabili in circolazione e dunque, vi invitiamo a trattare le sue informazioni come semplici indiscrezioni. Vi ricordiamo che la piattaforme di gioco next-gen debutterà sul mercato nel corso dell’inverno 2020 e con ogni probabilità, sarà acquistabile a partire dal prossimo mese di novembre.

PlayStations next dev kit update arrives in a few weeks which will feature ‘retail mode’ so devs can see what the final set up will be. The current system is debug only with PS4 retail mode. Expect that PlayStation will show it off before it goes live to avoid leaks.

