Uscite del mese di agosto 2020 su PC e console

Come di consueto, ecco che iniziato il nuovo mese di agosto, dove segna anche l’arrivo dell’estate più calda. Però, questo è anche un periodo pieno d’uscite videoludiche, dove ai giocatori attenderanno diversi titoli abbastanza succosi, come Horizon Zero Dawn Complete Edition su PC, Microsoft Flight Simulator, Captain Tsubasa Rise of New Champions, Project Cars 3 e tanti altri. Ora, andiamo a scoprire tutte le esatte uscite videoludiche del mese e scopriamo se i nostri risparmi basteranno per tutto agosto

7 agosto: Fast & Furious Crossroads (PC, PlayStation 4 e Xbox One)

Direttamente dalla precedente cerimonia di premiazione, ossia i The Game Awards, era stato annunciato Fast & Furious Crossroads, titolo che ha ricevuto un rinvio, ma adesso è pronto ad invadere gli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4 e Xbox One. L’opera vedrà anche i protagonisti principali della serie cinematografica, dove si cercherà di portare nel mondo dei videogiochi questa saga apparentemente immortale e leggendaria.

7 agosto: Horizon Zero Dawn Complete Edition (PC)

Finalmente, dopo aver visto su PC Death Stranding, ora i giocatori della medesima piattaforma sono pronti ad accogliere Horizon Zero Dawn Complete Edition. Titolo targato Guerrilla Games, l’opera vedrà l’utente vestire i panni di Aloy, ragazza emarginata dal suo popolo fin dalla nascita, ambientato in un mondo pericolo e selvaggio, dove le macchine sono i padroni del mondo esterno. Munita d’arco, frecce, ma anche di lancia ed altro, Aloy dovrà scoprire le sue origini e entrare nella storia della tribù dei Nora, il tutto mosso dallo spettacolare Decima Engine, grazie al quale esalterà la bellezza estetica della produzione. Inoltre, tale edizione arricchirà ulteriormente l’esperienza offerta al giocatore grazie all’inclusione al suo interno di The Frozen Wilds, DLC della produzione.

11 agosto: Hyper Scape (PC, Xbox One e PlayStation 4)

Dopo una Technical Test e una fase open beta, finalmente Hyper Scape è in dirittura d’arrivo, e questa volta anche su console. Atteso nella giornata dell’11 agosto su PC, Xbox One e PlayStation 4, i giocatori si butteranno sul suolo di New Arcadia per stabilire chi sia il migliore in un battle royale adrenalinico futuristico. La vittoria sarà vostra se riuscirete a prendere la corona o far fuori tutti i vostri avversari. Siete pronti per entrare nella storia di New Arcadia?

13 agosto: A Total War Saga Troy (PC)

La popolare saga RTS sta per tornare finalmente su PC. A Total War Saga, titolo targato The Creative Assembly, sta per invadere i negozi, dove metterà alla prova il giocatore facendolo ragionare sulle tattiche da poter adottare per condurre alla vittoria l’esercito a sua disposizione. Inoltre, per l’occasione, vi ricordiamo che l’opera sarà disponibile gratis sull’Epic Games Store solamente per 24 ore.

14 agosto: EA Sports UFC 4 (Xbox One e PlayStation 4)

Annunciato durante il corso del mese di luglio, EA Sports è pronta per la pubblicazione del quarto capitolo della saga UFC, ossia EA Sports UFC 4. L’opera approderà sugli scaffali dei negozi per Xbox One e PlayStation 4, grazie al quale sono stati apportati numerosi cambiamenti rispetto ai suoi predecessori, soprattutto alla modalità Carriera della produzione. Inoltre, tale iterazione permetterà di giocare nei panni dei colossi Tyson Fury e Anthony Joshua tramite contenuto scaricabile.

18 agosto: Microsoft Flight Simulator (PC)

Sviluppato da Asobo Studio e pubblicato da Xbox Games Studios, il nuovo capitolo della oramai celebre saga simulativa sta per vedere la luce sul mercato, stiamo parlando di Microsoft Flight Simulator. L’opera arriverà su PC e consentirà al giocatore di vivere un’esperienza pressoché ai limiti del fotorealismo, grazie anche alla tecnologia adottata per la realizzazione. Sorvolate i cieli con i vostri aerei e ammirate le bellezze che sono sparse in giro per il mondo.

20 agosto: Battletoads (PC e Xbox One)

Dopo annuncio l’annuncio avvenuto all’E3 2018, finalmente Battletoads sta per arrivare sul mercato per PC e Xbox One. Il gioco è un beat ‘em up, nel quale potremo vestire i panni di Rash, Pimple, and Zitz. L’opera supporta la cooperativa per un massimo di 3 giocatori e tale prodotto sarà scaricabile gratuitamente dal day one per tutti gli abbonati dell‘Xbox Game Pass, recentemente rinominato da Microsoft solamente da Game Pass.

21 agosto: New Super Lucky’s Tale (PlayStation 4 e Xbox One)

Già disponibile con il nome di Super Lucky’s Tale, New Super Lucky’s Tale è una versione espansa del gioco originale, che arriverà a breve su PlayStation 4 e Xbox One. Tale edizione contiene livelli familiari completamente nuovi e rivisti, controlli più precisi, e ulteriori miglioramenti, tra cui grafica, illuminazione, filmati, dialoghi, interfaccia utente, suono e altro ancora.

21 agosto: PGA Tour 2K21 (PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e Google Stadia)

La popolare saga simulativa incentrata sullo sport del golf è pronta per ritornare sulle luci della ribalta sul mercato odierno. PGA Tour 2K21 arriverà in questo mese su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e Google Stadia, dove un appassionato di tale sport rimarrà soddisfatto del prodotto proposto, dove, tra l’altro, è stata utilizzata una tecnologia abbastanza peculiare per quanto riguarda la mappatura.

27 agosto: Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition (Nintendo Switch, PlayStation 4, Android e iOS)

A quindici anni dal suo debutto, il gioco di ruolo coop Final Fantasy Crystal Chronicles sta per tornare in versione rimasterizzata. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition uscirà sul mercato per Nintendo Switch, PlayStation 4, Android e iOS. L’opera, oltre dei vari benefici tecnici delle piattaforme, tale prodotto presenterà delle sorprese al suo interno, soprattutto per i fan di vecchia data che troveranno qualcosa di nuovo.

27 agosto: Tell Me Why Chapter One (PC e Xbox One)

Tell Me Why Chapter One, prossima avventura di Dontnod Entertainment e pubblicata da Xbox Games Studios, è pronta ad arrivare sul mercato per PC e Xbox One. Tale produzione, oltre ad arrivare dal day one sul Game Pass, l’avventura racconterà le vicende dei due gemelli, Alyson e Tyler, che si recano nella loro casa d’infanzia in Alaska e devono fare i conti con gli eventi della loro infanzia.

28 agosto: Captain Tsubasa Rise of New Champions (Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC)

Oramai non è certamente un mistero che Bandai Namco Entertainment ha portato sul mercato diversi prodotti legati a numerosi anime, basti pensare a Dragon Ball, Naruto, One Piece e tanti altri. Però, l’azienda questa volta propone sul mercato Captain Tsubasa Rise of New Champions, titolo che arriverà su PC, Nintendo Switch e PlayStation 4. L’opera vedrà i giocatori gestire la propria squadra di calciatori e auspicare alla vittoria realizzando le classiche mosse divenute famose nella serie.

28 agosto: Jump Force Deluxe Edition (Nintendo Switch)

Già uscito su PC, Xbox One e PlayStation 4, finalmente i giocatori in possesso di una Nintendo Switch potranno acquistare a partire da questo mese Jump Force Deluxe Edition, titolo targato Spike Chunsoft. L’opera vedrà gli utenti darsi battaglia con i protagonisti più famosi dei Battle Shonen, nel quale sarà incluso nell’edizione per l’ibrida targata Nintendo il Character Pass 1. Inoltre, i personaggi che potranno utilizzare gli utenti saranno oltre 50, da Goku, Luffy, Naruto, Gara, Boruto, Jotaro, Dio e tanti altri ancora.

28 agosto: Madden NFL 21 (PC, PlayStation 4 e Xbox One)

La popolare serie dedicata allo sport del football americano sta per ritornare su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Madden NFL 21 aggiungerà alcune nuove funzioni all’interno della nuova iterazione, includendo nuove meccaniche di gioco innovative che offrono livelli avanzati di controllo e ispirano la creatività su entrambi i lati della palla. Apportati miglioramenti anche sui Tackle che creeranno un maggiore realismo in campo aperto, e ci saranno nuove celebrazioni controllate dall’utente.

28 agosto: Project Cars 3 (PC, Xbox One e PlayStation 4)

Sicuramente uno dei titoli più attesi del mese di agosto, insieme ovviamente ad Horizon Zero Dawn Complete Edition su PC, Project Cars 3 finalmente vedrà la luce a partire da questo mese. In arrivo su PC, Xbox One e PlayStation 4, questa nuova iterazione targata Slightly Mad Studios promette delle novità su carta abbastanza interessanti, dove troveremo anche un inedito sistema per effettuare l’upgrade delle auto, delle opzioni per personalizzare l’aspetto dei bolidi e del nostro alter-ego e un sistema di assist.

28 agosto: Wasteland 3 (PC, Xbox One e PlayStation 4)

Wasteland 3, sequel diretto del secondo capitolo, arriverà su PC, Xbox One e PlayStation 4 nel mese di agosto 2020. Il titolo è è un videogioco di ruolo a squadre con combattimento a turni, giocato da una prospettiva isometrica. Caratterizzato anche da un multiplayer sincrono e asincrono, Nella produzione, i giocatori devono fare varie scelte, che avrebbero un impatto diverso sul mondo di gioco e sulla storia.