Resident Evil Resistance: arrivano nuovi contenuti tramite DLC

Resident Evil Resistance, la modalità multiplayer 4 vs 1 di Resident Evil 3, sta per ricevere nuovi contenuti che arriveranno tramite un DLC. Purtroppo però, tale add-on sarà ottenibile soltanto a pagamento e dunque, occorrerà sborsare soldi per ricevere gli outfit speciali a tema Resident Evil 2.

I personaggi femminili otterranno così gli abiti di Claire Redfield, mentre quelli maschili potranno indossare la divisa di Leon Kennedy. oltre a ciò, chi acquisterà il DLC vedrà sbloccate tutte le ricompense di Resident Evl 3, senza doverle ottenere ripetendo le run di volta in volta. Il DLC arriverà, come suggerito nel tweet sottostante, nel corso del mese di agosto. Vi sveleremo la data d’arrivo non appena verrà comunicata da Capcom. Intanto, avete letto gli ultimi rumor su Residente Evil Village?

Add some style to the Survivors with Leon and Claire paid costume DLC, coming to Resident Evil Resistance in August! Plus, All In-game Rewards Unlock DLC is on the way for Resident Evil 3! pic.twitter.com/UjbugljpIs

— Resident Evil (@RE_Games) July 30, 2020