Cuphead: in regalo key PlayStation 4, ma non sono per tutti

Cuphead è finalmente approdato anche su PlayStation 4, con questa versione che va a far compagnia alle già disponibili (da un bel po’ di tempo) versioni Xbox One, PC Windows 10 e Nintendo Switch. Per festeggiare la pubblicazione del gioco sulla console di Sony Interactive Entertainment, Studio MDHR ha deciso di regalare 300 key del titolo, ma queste chiavi non sono purtroppo destinate ai giocatori.

Come riferito nel tweet dello studio (disponibile in calce alla notizia), le key di Cuphead sono destinate a speedrunnr, streamer e content creator selezionati tramite un form. Una volta compilato, bisognerà essere tra i 300 fortunati che riceveranno la chiave in maniera gratuita, ma ovviamente questa poi dovrà essere utilizzata come indicato nell’apposito form. Vi informiamo che non è possibile richiedere una key per le altre versioni del run and gun game.

Come one, come all!! It's a Cuphead Swell Streaming Bonanza. We've set aside 300 download codes for Cuphead on PS4 to give to streamers, speedrunners, and content creators with passionate audiences of any size!

Fill out this form & RT to spread the word! https://t.co/wRQYp1V5Xq pic.twitter.com/nVaAaCOTXK

— Studio MDHR (@StudioMDHR) July 30, 2020