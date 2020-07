Yakuza Kiwami 2 è ora disponibile

La storia di Kazuma Kiryu su Xbox One continua con l’uscita di Yakuza Kiwami 2. Il remake del classico del 2006 acclamato dalla critica è ora disponibile per Xbox One (e, tramite Microsoft Store, per Windows 10). Può anche essere giocato tramite Xbox Game Pass: in ogni caso, date un’occhiata al trailer di lancio qui sotto, mentre se volete dare un’occhiata alla nostra recensione, cliccate pure qui.

Yakuza Kiwami 2 vede Kiryu trascinato di nuovo negli inferi quando il Tojo Clan e Omi Alliance sono sull’orlo della guerra. Lungo la strada, si occuperà di Ryuji Goda, il Drago di Kansai e della sua vecchia nemesi, Majima Goro. A proposito, il personaggio di Majima è anch’esso giocabile, con un suo proprio scenario narrativo.

Utilizzando il Dragon Engine e sfruttando visuali migliorate tutt’intorno, Yakuza Kiwami 2 presenta anche Heat Moves e il Clan Creator di Yakuza 6, elementi che vanno a completare un gioco già eccezionale, disponibile anche per Playstation e PC tramite Steam.

Anche se non sappiamo ancora se Yakuza 3-5 e Yakuza 6 The Song of Life saranno su Xbox One (o PC, per quanto possa contare), Yakuza Like a Dragon uscirà invece il 13 Novembre per Xbox One, Playstation 4 e PC, mentre uscirà per Xbox Series X nel quarto trimestre 2020, e successivamente per Playstation 5.