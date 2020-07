Death Stranding: ecco il trailer della versione Ultrawide

Indipendentemente da ciò che si pensa di Death Stranding di Hideo Kojima, ed è molto giusto dire che i pareri erano piuttosto contrastanti, una cosa che non si può proprio negare è che era davvero uno spettacolo per gli occhi. In esecuzione sul Decima Engine, lanciato da Guerrilla Games, su Playstation 4 è stato uno spettacolo incredibile. Ma ora il gioco è su PC e, come potete immaginare, con l’attrezzatura giusta ha il potenziale per travalicare qualsiasi limite, come ad esempio il supporto Ultrawide. Non l’avete ancora provato? No problem: in basso trovate il trailer che fa per voi.

Rilasciato sul canale YouTube ufficiale di 505 Games, l’azienda ha un breve trailer solo per evidenziare quella funzione esclusiva della versione PC. In realtà, avrete bisogno di una TV o di un monitor con supporto Ultrawide per apprezzarlo appieno, ma anche col trailer, potete avere un’impressione generale di cosa aspettarsi rispetto al rapporto normale. A quanto pare comunque, il gioco ha avuto un ottimo debutto su PC.

Death Stranding è ora disponibile per PlayStation 4 e PC. Lo sviluppatore ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato una versione Playstation 5.