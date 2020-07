Pixel 4a sarà rivelato la prossima settimana

Sembra proprio che Pixel 4a di Google, inizialmente dichiarato ufficialmente alla conferenza I/O di Google a maggio sembra finalmente vicino al lancio.

Grazie ad un leak (di cui vi avevamo parlato poco tempo fa qui), approdò su internet una nuova data di rilascio del dispositivo, vale a dire il 3 agosto di quest’anno. E ora Google ha dato conferma della data, anche se nel modo più contorto ed enigmanitico possibile, quasi come se fosse un gioco.

Se si visita la nuova pagina speciale sul sito Web di Google Store, infatti, otterremo un puzzle basato su “lorem ipsum” che, se risolto, riporterà la data del 3 agosto, oltre a uno slogan: “The Google Just What You’ve Been Waiting For Phone”.

Il testo stesso del “lorem ipsum” contiene alcuni falsi latini che parlano presumibilmente di telecamere e un “longlastingis batterum”, che sarebbe sicuramente una sorpresa per la gamma Pixel.

Con questo unico ed interessante metodo, Google ha sicuramente aumentato l’hype il suo nuovo dispositivo, che già era molto alto di suo. Non vediamo l’ora di avere ulteriori notizie a riguardo e, come sempre, vi terremo aggiornati sulla faccenda non appena ne entreremo in possesso di altre novità