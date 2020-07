Luca: ecco il trailer del nuovo film animato della Pixar

Se l’anno prossimo vi piacerebbe trascorrere le giornate estive in Riviera con un mostro marino segreto, forse potreste voler organizzare un’avventura con Luca, il protagonista del nuovo film Disney e Pixar. Diretto dal candidato all’Oscar per La Luna, Enrico Casarosa, cresciuto nel luogo in cui è ambientato il film, Luca arriverà nelle sale americane il 18 giugno 2021.

Annunciato giovedì, il film in uscita è ambientato in una città sul mare in questa famigerata striscia della costa ligure, ed è una fiaba che racconta la storia di un ragazzo che trascorre l’estate a divorare gelato e pasta e andare in scooter. Luca trova un nuovo migliore amico con cui condividere queste avventure, che ha un piccolo segreto: è un mostro marino proveniente da un altro mondo, che si trova sotto la superficie marina. Enrico Casarosa ha dichiarato in una nota stampa:

“Questa è una storia profondamente personale, non solo perché è ambientata nella Riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c’è la celebrazione dell’amicizia. Le amicizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare e sono proprio quei legami ad essere al centro della nostra storia in Luca. Così, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film racconterà un’avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente Luca.”



Sebbene innumerevoli film e serie TV abbiano rinviato le loro date di uscita o di riprese a causa della pandemia di coronavirus in corso, il mondo dell’animazione potrebbe trovarsi in una posizione di vantaggio non avendo bisogno di far confluire in una stessa stanza moltissime persone del cast e della troupe. Luca dunque arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 18 giugno 2021, ma non sappiamo ancora quando arriverà in Italia. Vi terremo aggiornati!