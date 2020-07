Honest Thief: ecco il trailer con Liam Neeson

Briarcliff Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer di Honest Thief del regista Mark Williams. Questo è l’ultimo thriller d’azione interpretato da Liam Neeson. A partire da Taken, Neeson è riuscito a reinventare completamente la sua immagine, diventando un’improbabile star d’azione, che porta avanti da oltre un decennio. In questo caso, l’attore ha collaborato con il regista Mark Williams per una “storia sincera di redenzione, piena di combattimenti, inseguimenti ed esplosioni incentrati sulla missione di un uomo di rendere le cose giuste per amore dell’amore”.

Oltre al trailer, è stato anche pubblicato un nuovo poster con lo slogan “Non rubare mai la seconda possibilità di un uomo”. Il film è stato co-scritto e diretto da Mark Williams, mentre Steve Allrich (Bad Karma) è co-autore. Williams ha anche diretto in precedenza A Family Man del 2016. Come produttore, Williams ha lavorato anche a The Accountant di Ben Affleck. Oltre a Liam Neeson, il cast comprende anche Kate Walsh (Grey’s Anatomy), Jeffrey Donovan (Burn Notice), Jai Courtney (Suicide Squad), Anthony Ramos (Hamilton), Robert Patrick (Terminator 2: Judgment Day) e Jasmine Cephas Jones ( Blindspotting).

In Honest Thief, Tom Carter (Liam Neeson) è noto come il bandito In e Out. Ha la reputazione di un meticoloso ladro che ha rubato 9 milioni di dollari da banche di piccole città. Nel frattempo, è riuscito a mantenere segreta la sua identità. Ma dopo essersi innamorato di una donna di nome Annie (Kate Walsh), Tom decide di abbandonare la sua vita criminale e ricominciare da capo. Optando per ripulire il suo passato criminale, finisce per essere ingannato da una coppia di spietati agenti dell’FBI.

Briarcliff Entertainment è uno studio all’avanguardia che sta cercando di farsi un nome. Williams produce insieme a Myles Nestel, Craig Chapman, Tai Duncan e Jonah Loop. James Masciello, Matthew Sidari, Russell Geyser, Clay Pecorin, Jerry Fruchtman, Peter Fruchtman, Lisa Wilson, Charlie Dorfman, David Gilbery, Jonathan Bross, Joe Simpson, Simon Williams e Martin Sprock sono i produttori esecutivi. Honest Thief dovrebbe uscire al cinema il 9 ottobre 2020.