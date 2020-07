Buck Bradley Comic Adventure 2: disponibile l’avventura grafica

Da qualche giorno è disponibile su PC, Mac e dispositivi mobile (Android e iOS), Buck Bradley Comic Adventure 2, avventura grafica sviluppata da Werdera, team italiano con a cuore le questioni ambientali. Il gioco esce tre anni dopo il primo capitolo (ora disponibile gratis su Steam). Qui sotto potete leggere il comunicato stampa:

“Siamo lieti di annunciare l’uscita di Buck Bradley Comic Adventure 2, il secondo episodio dell’avventura grafica a fumetti di Buck Bradley e parte di una serie di comic adventure games ambientati nel mondo di Terrastramba. Un rompicapo avvincente e divertente con il look di un fumetto interattivo, rigorosamente made in Italy!

L’avventura narra le vicende dei due amici Buck e Ciroki ed è ambientata nel mondo distopico di Terrastramba in cui l’umanità sta cercando di riprendersi il controllo della natura tramite l’utilizzo di risorse rinnovabili. I due amici sono alla ricerca di un antidoto per la povera Ciroki, trasformata in una mutata a causa di una pioggia radioattiva all’inizio del primo capitolo e desiderosa di riacquistare la sua apparenza umana.

Nel corso del primo episodio (disponibile gratis su Steam, App Store e Google Play dove ha ottenuto più di 15mila download e 659 recensioni per una valutazione media di 4.5), Buck e l’amica Ciroki si trovano ad aiutare un contadino a rivitalizzare la sua fattoria grazie all’invenzione del biogas. Nel secondo capitolo, Buck e Ciroki caricano dunque il loro side-carriola a pedali su un treno in direzione di Nuova Milano: sembra infatti che il creatore della futuristica città, l’Architetto, possa avere le capacità per far tornare Ciroki umana! Ma prima di arrivare a Nuova Milano, altri improbabili personaggi ostacolano i due eroi.

Anche in questo episodio, enigmi e rompicapi si alternano nei dialoghi dei personaggi, con un linguaggio semplice e a tratti demenziale.

Per proseguire, basterà leggere i dialoghi e cercare gli indizi che aiuteranno a risolvere enigmi in forma di fumetto e a sbrogliare il rompicapo (per chi non ha giocato il primo capitolo: un tap per osservare, due tap per interagire).

Rispetto al primo capitolo abbiamo apportato dei miglioramenti sostanziali al gioco: le tavole con cui si interagisce sono in formato 16:9 con vignette molto più ariose; le espressioni dei volti dei personaggi sono più dinamiche e creano maggiore vivacità; il gioco è suddiviso in due macroenigmi, pertanto completare l’avventura richiede un numero maggiore di ore di gioco.

Buck Bradley Comic Adventure 2 è dunque più lungo ma anche più divertente. Buck e gli altri personaggi non perdono mai l’occasione per sfondare la quarta parete per schernire noi (creatori del gioco), infrangendo in maniera ironica quel muro immaginario esistente tra i personaggi e i giocatori.

Il gioco è già disponibile sia in inglese che in italiano ed è fruibile su dispositivi iOS, Android, Mac e PC.

Il progetto Buck Bradley inizia nel 2017, grazie a un’iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico nell’ambito del programma europeo di ricerca ed innovazione Horizon 2020, e volta a sensibilizzare sui temi delle energie rinnovabili.”