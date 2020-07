Pokemon: disponibile l’Accademia Lotta

Da oggi 31 luglio è disponibile l’Accademia Lotta del gioco di carte collezionabili Pokemon, gioco da tavolo ispirato al GCC Pokemon. Qui sotto potete leggere il comunicato sul sito ufficiale. In fondo alla notizia, invece, il trailer che mostra le caratteristiche del gioco.

“Non importa se vuoi imparare a giocare al GCC Pokémon o se vuoi passare una serata divertente in famiglia, l’Accademia Lotta del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon è sempre un fantastico modo per muovere i primi passi. L’Accademia Lotta ha tutto quello che serve per due giocatori, compresi tre mazzi completi del GCC Pokémon. Il divertimento è assicurato con questi mazzi da 60 carte che includono fantastici e potenti Pokémon, tra cui Charizard-GX, Raichu-GX e Mewtwo-GX.

L’Accademia Lotta del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon contiene inoltre un tabellone di gioco rigido per due giocatori per rendere le partite ancora più semplici. Insieme ai mazzi sono inclusi anche un regolamento e due guide pratiche che ti aiuteranno ad affinare le tue abilità di gioco. Troverai inoltre alcuni utili accessori come una moneta extra-large e dei segnalini danno.

Scegli se sarà Charizard o Pikachu a guidare la tua squadra in una lotta testa a testa contro un altro Allenatore. Poi scambia i mazzi, gioca con Mewtwo contro Charizard o Pikachu e guida in campo una squadra di Pokémon tutta nuova! Con un po’ di strategia e un pizzico di fortuna potrai vedertela contro il più forte!