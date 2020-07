Battletoads: annunciata la data d’uscita

Qualche giorno fa ci stavamo chiedendo come mai durante l’Xbox Games Showcase non ci fossero state novità riguardanti Battletoads e la sua data d’uscita. Però alcuni tweet avevano fatto capire che l’annuncio sarebbe arrivato a breve, e così è stato. Dlala Studios, Rare e Microsoft hanno infatti annunciato, su Xbox Wire, oggi che il ritorno delle tre rane antropomorfe è fissato per il 20 agosto su Xbox Game Pass, Xbox One, Windows 10 e Steam, dopo ben 26 anni.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione del gioco:

“Fino a tre giocatori potranno vestire i panni di Zitz, Rash e Pimple in un frenetico picchiaduro d’azione in cui i rospi potranno trasformare una parte del loro corpo per ottenere una distruzione extra. Il gioco vanta un irriverente senso dell’umorismo ispirato ai cartoni animati degli anni ’90, a cui si aggiunge uno stile grafico tipico dei cartoon disegnati a mano e una storia esplosiva con filmati d’animazione e doppiaggio di livello professionale.”

“L’attesa è finita! Rash, Zitz e Pimple stanno per tornare con una nuova avventura ricca di azione e di caos. Giocare in modalità cooperativa sul divano non sarà più la stessa cosa! Da solo o con altri 2 compagni, prendi il controllo dei Battletoads e forma una squadra per superare livelli folli e imprevedibili con una sola regola: aspettati qualsiasi sorpresa. Il lavoro di squadra funziona alla grande senza soluzioni di continuità in un gameplay esplosivo, pieno di combattimenti esagerati, che tutti possono apprezzare ma solo i veri Rospi sanno fare! Con uno stile cartoon unico, tipico dell’animazione disegnata a mano, e ricco di personaggi e luoghi memorabili, ritorna il parapiglia universale di Battletoads, un titolo divertente e indimenticabile, soprattutto se giocato insieme!”