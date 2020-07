Mission Impossible 7: vogliono far esplodere un vero ponte in Polonia

La produzione di Mission Impossible 7 sta pensando far saltare in aria un vero ponte in Polonia. Il franchise di spionaggio di lunga data si è guadagnato una reputazione nel corso degli anni per aver portato il rischio all’estremo, grazie in gran parte a Tom Cruise. I fan non sono ancora sicuri di cosa aspettarsi dall’imminente settimo capitolo, che finora ha affrontato uno dei programmi di produzione più turbolenti che un film potrebbe sperimentare, a causa della pandemia di COVID-19 in corso. Tuttavia, nonostante le numerose battute d’arresto che hanno avuto luogo il percorso, la produzione di Mission Impossible 7 è tornata in pista, essendo stata inizialmente programmata per riprendere a settembre, ma si sta svolgendo ora a Londra.

Sembra che il regista Christopher McQuarrie sia di nuovo concentrato sulla realizzazione di quello che sicuramente sarà un progetto molto ambizioso, con la produzione di Mission Impossible 8 che seguirà subito dopo. Per ora, tuttavia, semplicemente garantire che le cose funzionino senza intoppi su MI7 è un compito abbastanza impegnativo per tutti i soggetti coinvolti. Come se le cose non fossero già state estremamente difficili, il nuovo film sta affrontando ancora una volta problemi – questa volta nel corso di un’acrobazia particolarmente stravagante.

Secondo The First News, i piani per far saltare in aria un vero ponte in Polonia il prossimo aprile hanno causato polemiche, poiché i residenti hanno iniziato a esprimere la loro opposizione. Il ponte, che fu originariamente costruito nel 1909 nel villaggio polacco di Pilchowice, è stato dismesso dal 2016, quando il suo deterioramento è stato ritenuto troppo grave per l’uso pubblico. Poiché non fornisce più un servizio, il viceministro della cultura Pawel Lewandowski ha sostenuto che manca lo status ufficiale richiesto per essere considerato legalmente un monumento e che solo una piccola parte di esso verrà distrutta durante le riprese.