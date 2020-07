Team Heretics in partnership con Philips OneBlade

L’organizzazione spagnola di Esport, Team Heretics, ha stretto una nuova partnership con il marchio di toelettatura maschile Philips OneBlade . Come parte dell’annuncio, il Team Heretics ha pubblicato un video commerciale con alcuni dei suoi giocatori tra cui Jamal “Rike” Fardas Hannaoui, un giocatore di Fortnite il cui canale YouTube ha oltre 500.000 abbonati.

Es el momento de presumir de un buen afeitado en nuestro día a día. ¡Bienvenidos @OneBladeTeam! pic.twitter.com/N1BPGgBLy9

— Team Heretics (@TeamHeretics) July 30, 2020

Il Team Heretics ha stretto partnership con KFC, adidas , Font Vella e Baybel , mentre la collega organizzazione spagnola Vodafone Giants (ex Giants Gaming) ha stretto accordi con Nike , Chupa Chups e il suo sponsor principale Vodafone .

I prodotti per la cura e la rasatura degli uomini sono una categoria comune per la sponsorizzazione degli Esports, ma lo spazio è stato in gran parte dominato da Gillette , che ha sponsorizzazioni in atto in tutto il mondo con il Team SoloMid , la FIFA 20 Global Series, la principale competizione brasiliana della League of Legends CBLoL , e una collezione di streamer Twitch che il marchio ha etichettato Gillette Gaming Alliance . L’anno scorso, Gillette ha anche firmato accordi di marketing con cinque professionisti Honor of Kings in Cina.