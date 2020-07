Lady Macbeth: Braun e Tatum produrranno il musical per Amazon

Amazon Studios sta collaborando con Scooter Braun (Dave) e Channing Tatum (Kingsman: The Golden Circle) per produrre un musical dell’iconico personaggio di William Shakespeare Lady Macbeth, stando a The Hollywood Reporter.

I dettagli che circondano la trama del film, che dovrebbe essere scritta da S.J. Inwards, vengono tenute per il momento segreti, ma fonti riferiscono che la storia si concentrerà su una giovane adolescente mentre lotta per ottenere una presa sulla propria mortalità, mentre si contrappone anche alle conseguenze della sua ambizione.Lady Macbeth prenderà spunto dal personaggio tragico di Shakespeare, che era ben noto per essere una donna calcolatrice e spingere il suo marito titolare verso l’omicidio e la guerra.

Il progetto sarà diretto da John McPhail, che è diventato famoso per il pubblico internazionale con l’acclamata commedia musicale zombi del Natale 2017 Anna e l’Apocalisse. Braun è impegnato nella produzione insieme a Scott Manson e James Shin per SB Projects mentre Tatum produrrà con i partner Reid Carolin, Peter Kiernan e Michael Parets attraverso il loro banner, Free Association, con Parets che supervisiona la Free Association e Shin per SB Projects.

SB Projects ha attualmente un accordo televisivo di prima visione con la piattaforma di streaming e allo stesso tempo aiuta a produrre la commedia di grande successo Dave e il crime della CBS Scorpion, e attualmente ha tra i progetti Anna K di HBO Max, un film K-Pop senza titolo per Fox e Black Panther dramma A Taste of Power.

Inwards è considerato in crescita, ed è attualmente associato al progetto di fantascienza Her Better Self per Amblin, e insieme a Circle of Confusion ha in produzione l’adattamento di Cursed Pirate Girl per Netflix e Boom! Studios.