A Total War Saga Troy: il nuovo trailer è sugli eroi Danai

Creative Assembly continua a pubblicare video di A Total War Saga Troy. Dopo il filmato sugli edifici, Il video di oggi si concentra sul gameplay della campagna dei quattro eroi danai: Achille, Agamennone, Odisseo e Menelao. La fazione li vede opposti ai troiani (Ettore, Paride, Sarpedonte ed Enea). Sul sito ufficiale potete vedere tutti i dettagli del personaggio.

Mostrato anche durante il PC Gaming Show, Il gioco sarà disponibile su PC in esclusiva Epic Games Store (per un anno) dal 13 agosto, e sarà gratuito per chiunque effettuerà il download nelle prime 24 ore.