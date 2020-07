Halo Infinite girerà a 120fps e multiplayer free-to-play?

Tutti siamo consci del fatto che Halo Infinite abbia fatto la sua apparizione all’Xbox Games Showcase e qui potrete leggere la nostra anteprima dell’atteso titolo targato 343 Industries. Per quanto, ora come ora, si sappia qualcosa riguardo la campagna, del multiplayer invece nulla o quasi è stato detto.

Smyth Toys, una catena irlandese, ha sul listino la console Xbox Series X e sulla descrizione di essa c’è scritto che Halo Infinite girerà a 120fps ma fin qui tutto normale, dato che la demo del titolo girava a 4k e 60fps e sembra quindi possibile che, con una minor risoluzione, i 120fps possano essere una caratteristica.

La cosa più di riguardo però, è la stessa descrizione che cita testualmente “groundbreaking free to play experience”, che tradotto equivarebbe ad un’esperienza multiplayer free to play innovativa e questa sarebbe in assoluto la prima volta per questo franchise.

Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha dichiarato che il reveal del multiplayer di Halo Infinite sarà “speciale”, forse proprio per la questione in merito alla nota del retailer irlandese. Ovviamente, noi di GamesVillage vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze data la non ufficialità da parte di Microsoft o 343 Industries. Indiscrezioni parlano di un possibile evento Xbox ad agosto. Ovviamente vi terremo aggiornati per eventuali news a riguardo.