Ninja: dopo la scena del gaming, arriva Hollywood

Pur essendo in gran parte assente dal live streaming da quando Mixer ha annunciato la sua chiusura il mese scorso, il giocatore superstar Ninja è stato al lavoro in altre iniziative dietro le quinte.

In una nuova intervista con The Hollywood Reporter , Ninja si è aperto sulla sua espansione in altri regni di intrattenimento, principalmente con gli occhi fissi su Hollywood stessa e su tutte le diverse strade che ne derivano.

Ninja ha detto a THR di aver guardato “letteralmente qualsiasi cosa Hollywood” mentre pianificava la sua prossima mossa nel mondo dello streaming. “Film, doppiaggio, cartoni animati”, ha detto Ninja.

Ninja apparirà nel film con Ryan Reynolds, Free Guy questo dicembre. Ma questo è solo l’inizio, secondo lui.

Erano tipo, ‘Sei stato fantastico, sei un naturale’. Continuavo a dirlo a Jess, mi stanno solo dando gas, dicendo che non penso di fare schifo. Ma ci viene detto che non è gas, quindi spero sia fantastico.

Ninja ha detto che è nel mezzo delle negoziazioni con la piattaforma ora che Mixer non c’è più. Un ritorno a Twitch è possibile, ma lo è anche una mossa su YouTube, dove recentemente è andato in streaming per un giorno e ha ottenuto grandi numeri.

Josh Swartz, COO presso la società di gestione di Ninja, Loaded, ha dichiarato che sta esaminando tutte le sue opzioni, tra cui “la capacità di creare contenuti che si espandono oltre il live streaming attraverso TV, film e altre opportunità di intrattenimento”.

Tuttavia, i fan dei contenuti di gioco di Ninja non dovrebbero preoccuparsi troppo. Ninja ha detto che, qualunque cosa stia facendo, “giocherò tutta la mia vita”.