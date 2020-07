Bright Memory Infinite: nuovo trailer per il gameplay

Nel mese di maggio, Microsoft ha tenuto il primo showcase dei vari titoli in arrivo su Xbox Series X. Uno fra questi è riuscito nell’impresa di farsi valere tra altri titoli, ci stiamo riferendo a Bright Memory Infinite, di cui è disponibile alla lettura la nostra anteprima del titolo FPS.

Il gioco è stato creato da una sola persona (sebbene sia in realtà leggermente diversa la faccenda) e finalmente possiamo dare un’occhiata ad un nuovo trailer dell’opera. Da tenere presente che il trailer era stato pensato inzialmente per il China Gaming Show che si terrà tra non molto tempo ma è stato travisato da altre fonti e, infatti, Twisted Voxel lo ha pubblicato.

Il video è in lingua cinese ma non è, in questo caso, motivo di censura. Infatti è ancora possibile vedere tutta l’azione che il gioco ci proporrà, senza necessità di capire il parlato. Il titolo seguirà le azioni di una donna di nome Shelia, la quale porta avanti una lotta contro un’organizzazione militare che cerca il modo di riportare in vita i defunti. Il personaggio sarà in grado di usare sia armi da fuoco che da combattimento ravvicinato, come è possibile vedere dal trailer.

Bright Memory Infinite non ha ancora alcuna data d’uscita al momento, ma sappiamo uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One e PC Windows 10 tramite Steam.