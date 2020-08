SoulCalibur VI: Setsuka arriverà il 4 agosto

Bandai Namco Entertainment ha recentemente svelato alcune informazioni decisamente interessanti dedicate al prossimo contenuto scaricabile in arrivo esclusivamente su SoulCalibur VI, picchiaduro attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4. Ebbene, siamo venuti a conoscenza sulla data d’uscita ufficiale del prossimo lottatore in arrivo nella produzione nipponica, ossia Setsuka.

Tale character sarà disponibile ai giocatori a partire dalla giornata del 4 agosto 2020, dove possiamo vederla in azione nel filmato visibile in calce alla notizia. Inoltre, insieme al rilascio del DLC sarà pubblicato anche un nuovo aggiornamento, grazie al quale apporterà all’interno dell’opera svariati bilanciamenti e non solo.