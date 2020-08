Samurai Shodown: SNK svela il nuovo Season Pass

SNK ha recentemente svelato alcune informazioni sui futuri contenuti aggiuntivi in arrivo sul picchiaduro Samurai Shodown, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. Ebbene, la compagnia ha recentemente fatto sapere ai giocatori di aver annunciato il terzo Season Pass dedicato alla produzione, grazie al quale verranno introdotti nuovi lottatori e non solo.

Al momento in cui scriviamo, purtroppo la compagnia non ha lasciato intendere nient’altro, neppure i personaggi che saranno disponibili all’interno del Season Pass. Di conseguenza, noi non possiamo fare altro che attendere ulteriori notizie sull’argomento direttamente da SNK.