Grounded: più di un milione di giocatori nei primi due giorni

Pochi giorni fa vi avevamo parlato dell’ottimo debutto avuto da Grounded, titolo co-op in cui i protagonisti sono rimpiccioliti e sono alle prese con un mondo in cui tutto sembra più grande. Vi avevamo fatto sapere che in 24 ore era stato il titolo più venduto su Steam.

Ebbene, attraverso Xbox Wire, veniamo inoltre a sapere che il gioco di Obsidian Games ha avuto più di un milione di giocatori nei primi due giorni. Questo il messaggio degli sviluppatori:

“Desideriamo ringraziare la community per aver mostrato supporto per la recente versione di Grounded su Xbox Game Preview e Steam Early Access. Nei suoi primi due giorni di disponibilità, abbiamo avuto oltre un milione di giocatori ad esplorare il misterioso cortile, combattere i ragni giganti e raccogliere tonnellate di materiali – che ha lasciato a bocca aperta la nostra piccola squadra di 13 persone qui ad Obsidian!

Con così tanti di voi interessati al nostro gioco, non vediamo l’ora di portarvi altro da fare in Grounded ogni mese. Non vediamo l’ora di costruire Grounded insieme, vogliamo farvi sapere che questo viaggio è solo l’inizio dell’avventura e faremo continui aggiornamenti e correzioni per garantire la migliore esperienza possibile al giocatore. Inoltre, a partire dal 27 agosto, inizieremo la consegna mensile degli aggiornamenti del gioco.

Se non ti sei unito alla community in crescita, vieni a giocare in cortile questo fine settimana! In Grounded, i giocatori si svegliano in un cortile di periferia dopo essere stati misteriosamente ridotti alle dimensioni di una formica. Guidati da un robot di nome BURG.L, i giocatori devono esplorare, costruire e sopravvivere affrontando pericoli su pericoli che si presentano dopo che ci si ritrova all’improvviso con le dimensioni di un insetto.

Gioca a giocatore singolo o in co-op con amici come Max, Pete, Willow o Hoops e assicurati di fare attenzione a quei fastidiosi ragni. Oh, se hai l’Aracnofobia, ti abbiamo coperto con la nostra Modalità Aracnofobia rendendoli molto meno … simili a ragni.

Grounded è ora disponibile su Xbox Game Preview con Xbox Game Pass e Steam Early Access per 29,99 Euro.”