TennoCon 2020: mostrata la statua di Lotus

Oggi sta andando in scena il TennoCon 2020, evento annuale dedicato a Warframe, sparatutto in terza persona free-to-play sviluppato da parte di Digital Extremes. In attesa del reveal completo della prossima espansione, Cuore di Deimos, è stata mostrata la statua di Lotus, che fa parte del “Second Dream Collection” e che è pre-ordinabile, a tempo limitato fino al primo ottobre, sullo store ufficiale del gioco.

Insieme alla statua della misteriosa figura che guida i Tenno attraverso le operazioni nell’Origin System, arriveranno anche due spille, una maglietta e dei bonus in-game. Le spedizioni inizieranno a maggio 2021, ed il prezzo è di 219.99 dollari. Qui sotto potete vedere il trailer.