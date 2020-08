Dettagli del campionato mondiale League of Legends 2020

Riot Games ha annunciato che il campionato mondiale League of Legends 2020 (Worlds 2020) inizierà il 25 settembre, con l’intero torneo che si svolgerà a Shanghai. La conclusione del torneo è prevista per il 31 ottobre.

Inizialmente, come nel caso degli eventi precedenti di Worlds, Riot aveva programmato che il torneo viaggiasse in diverse città della Cina per le sue varie tappe. Il torneo è stato trasferito interamente a Shanghai come ulteriore misura di sicurezza a causa della pandemia in corso COVID-19. La partita della finale si terrà nello stadio di calcio Pudong di nuova costruzione.

Secondo un comunicato, se le linee guida locali consentiranno l’evento avrà un pubblico, con i dettagli dei biglietti e i protocolli di sicurezza da condividere in un secondo momento.

Inoltre, Riot ha modificato i suoi piani per i prossimi due campionati mondiali. L’evento tornerà in Cina nel 2021 per il consueto tour in più città, con il Nord America che ospiterà l’iterazione del 2022.

Worlds sarà uno dei pochi eventi del campionato internazionale che avrà luogo nel calendario delle gare di Esport di quest’anno. L’Internazionale di Dota 2 sembra essere stata spinta al 2021, lo stato del Counter-Strike dell’anno rimanente : il maggiore offensivo globale è sconosciuto, i circuiti di gioco di combattimento si sono spostati online o sono stati cancellati. Tra i maggiori Esport, solo Rainbow Six Siege è stato in grado di ospitare il suo campionato annuale, il Six Invitational, come previsto perché si è svolto all’inizio di febbraio – prima che si verificassero i blocchi di viaggi globali.