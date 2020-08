Twitch collabora con Cxmmunity per unire studenti ed Esport

Twitch sta collaborando con Cxmmunity, un’organizzazione senza scopo di lucro volta ad aumentare la partecipazione delle minoranze giovanili agli sport e ai giochi, per creare un campionato di sport per i college e le università HBCU, ha annunciato la società giovedì. Gli studenti delle HBCU riceveranno borse di studio e supporto educativo attraverso il suo programma Twitch Student, e Twitch aiuterà le scuole ad espandere i programmi di Esport.

Chris Peay, cofondatore di Cxmmunity, afferma di essersi laureato in una HBCU, conosce in prima persona la mancanza di rappresentanza del settore dei giochi.

Crescendo ci viene spesso insegnato che ottieni buoni voti in modo da poter entrare in un buon college, laurearti in quel college e trovare un buon lavoro. Molto raramente parliamo di imprenditoria, per non parlare dell’imprenditoria nel settore degli sport e dei videogiochi. In realtà è disapprovato in qualche modo.