Ninja mostra le nuove scarpe Adidas “TIME IN” che usciranno ad agosto

Ninja ha infranto le aspettative su ciò che uno streamer può fare in termini di sponsorizzazioni negli ultimi anni collaborando con marchi non endemici come Adidas per vendere scarpe e abbigliamento.

Le sue sneaker TIME IN blu e gialle rilasciate alla fine dello scorso anno hanno suscitato forti reazioni positive e negative da parte di molti. Mentre alcuni hanno visto le scarpe personalizzate come un evento innovativo per le personalità degli Esport, altri hanno visto i calci come appiccicosi.

Indipendentemente dalle opinioni di chiunque, le scarpe erano abbastanza popolari da esaurirsi sul sito web di Adidas solo 40 minuti dopo essere state rilasciate durante le festività natalizie. E con quel successo sullo sfondo, Ninja ha annunciato oggi che lui e Adidas ci sono tornati con un nuovo paio di scarpe in uscita l’8 agosto.

The day has arrived, my “TIME IN” Superstar with @adidasOriginals lands August 8th! Thank you so much for the support, and don’t forget to put that TIME IN. #createdwithadidas pic.twitter.com/YDdYHp6kVA — Ninja (@Ninja) July 31, 2020

Ninja ha rivelato l’edizione molto più pulita e sottile della scarpa “TIME IN” che arriverà nel classico design “Superstar” di Adidas.

Mentre la collaborazione originale di Ninja con Adidas, che è arrivata nel design Nite Jogger, è stata un’esplosione di colori con sfumature e dettagli, le nuove sneaker sembrano contrapporre quelle dell’anno scorso mantenendo le cose semplici.

Le scarpe bianche principalmente pulite hanno piccoli accenti di blu che aiutano a delineare le iconiche tre strisce Adidas su ciascun lato delle scarpe. Inoltre, la fase “TIME IN” è alla base della lingua in cui terminano i lacci delle scarpe e piccole lettere dorate indicano “NINJA” sul lato.

Non c’è ancora un prezzo stabilito per le scarpe, ma in genere le scarpe Superstar al dettaglio per circa $ 85. Quel prezzo potrebbe essere aumentato per le speciali scarpe dell’edizione Ninja basate sulla domanda delle sue ultime scarpe. I Jogger Nite che Adidas ha venduto a dicembre sono stati venduti a $ 150 e sono stati venduti per oltre $ 200 sul mercato delle scarpe secondarie dopo aver venduto rapidamente.

L’attività offline di Ninja potrebbe non essere sorprendente considerando la sua storia di penetrazione nella cultura pop tradizionale, ma la personalità dello streaming deve ancora identificare dove o quando intende vivere di nuovo a tempo pieno a tempo pieno. Dopo aver firmato un accordo per lo streaming esclusivo su Mixer la scorsa estate, la piattaforma di streaming di Microsoft ha chiuso le sue operazioni lo scorso mese. La chiusura ha aperto le porte a Ninja per corteggiare altre piattaforme, come Twitch e YouTube Gaming.

Mentre Ninja è stato trasmesso in streaming su YouTube per una sessione da quando il suo contratto è terminato con Mixer, sta ancora lavorando alla negoziazione di un contratto con una piattaforma per lo streaming esclusivo. Nel frattempo, la sua presenza su Internet è stata principalmente su piattaforme di social media come TikTok e Twitter.