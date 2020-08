Halo Infinite: il multigiocatore sarà free-to-play

Proprio pochi giorni fa, come scritto in questo nostro articolo, girava voce di un possibile multigiocatore free-to-play del nuovo attesissimo capitolo di Halo, Halo Infinite. Incredibilmente, la conferma è arrivata via Twitter, con gli sviluppatori usare queste esatte parole: “Halo is for everyone“, ovvero Halo è per tutti, come potete vedere nel tweet in calce alla notizia.

Con il multigiocatore che si apre al free-to-play e la campagna che sarà disponibile tramite il Game Pass, 343 Industries e Microsoft stanno aprendo le porte ad uno dei brand più importanti su console, praticamente a chiunque e nella sua interezza. Ovviamente si spera che, con la questione di un multiplayer free-to-play, non vi saranno microtransizioni, ma ciò è tutto da vedere.

Nelle ultime ore, altre indiscrezioni si sono fatte sentire riguardo il multigiocatore di Halo Infinite. Sembra infatti che il lato multiplayer del titolo stia venendo costruito sulla base di Halo 5 Guardians, con gli eSports in mente. In più, è stato confermato che gli oggetti visti nella campagna, rispettivamente il Drop Wall ed il rampino, verranno inseriti nel multigiocatore dell’opera di 343 Industries. Vi ricordiamo che Halo Infinite è previsto entro quest’anno per PC Windows 10, Xbox One e Xbox Series X e, ovviamente, noi di GamesVillage vi terremo aggiornati su tutto.