Microsoft Flight Simulator: un altro trailer del simulatore di volo

Ci si avvicina ormai alla release del simulatore di volo targato Microsoft e Asobo Studios, Microsoft Flight Simulator. Da giorni non si leggono altro che anteprime assolutamente positive per il titolo simulativo, soprattutto per quanto riguarda la resa grafica. Lo studio e il publisher hanno rilasciato un nuovo trailer mozzafiato per l’opera, che potrete vedere in calce alla notizia.

Il trailer in questione mostra gli aeroporti che saranno presenti sia nella versione standard che deluxe del gioco. Ovviamente non mostrerà tutto quello che sarà presente nel titolo, dato che sono stati inseriti più di 37.000 aeroporti ma, il video, mostra il livello di qualità che è stato raggiunto per ciascuno di quegli edifici. Inoltre, è possibile vedere alcuni velivoli, mai visti prima, che saranno disponibili per il gioco.

Microsoft Flight Simulator uscirà tra non molto, esattamente il 18 agosto su PC con Xbox Game Pass, mentre è stata annunciata una versione Xbox One ma al momento, nulla ci è dato sapere sulla finestra di lancio e, da quel che si sa, sarà anche previsto in futuro il supporto ai visori VR.