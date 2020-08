Ghost of Tsushima: 57.5 milioni di duelli nei primi 10 giorni

L’ultima fatica di Sucker Punch, Ghost of Tsushima, è stato un incredibile successo per Sony, arrivando a vendere più di 2.4 milioni di unità nei primi tre giorni. Nei primi 10 giorni della release, i giocatori hanno portato su numeri da capogiro.

Come fa notare l’account Twitter di Playstation, i giocatori hanno ingaggiato 57.5 milioni di nemici in un duello mortale, scattando 15.5 milioni di foto.

Inoltre, sono state addomesticate 8.8 milioni di volpi e si è speso un ammontare di tempo pari a 810 anni a cavallo. Le musiche suonate al flauto arrivano a 28.1 milioni in totale ed il numero di haiku scritti, sia positivi che negativi, arrivando invece a 14.2 milioni. Le morti nemiche in combattimento raggiungono i 156.4 milioni e, infine, il numero di nemici scappati in preda alla paura toccano i 139.4 milioni.

Ghost of Tsushima è attualmente disponibile per PlayStation 4 e potete dare un’occhiata alla nostra recensione se volete decidervi per l’acquisto. Attualmente, il titolo targato Sucker Punch ha ricevuto un corposo aggiornamento contenente la nuova difficoltà Letale ed altro ancora.