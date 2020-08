Vodoo League falsifica i risultati per il suo evento Dota 2

Vodoo League era destinato ad essere un evento Dota 2 più piccolo , con pile di giocatori semi-professionisti in un torneo di terzo livello con un montepremi di $ 7.500. Ma, a quanto pare, l’evento è stato un altro esempio di organizzatori di tornei che hanno cercato di guadagnare rapidamente truffando le squadre e falsificando i risultati delle partite.

Proprio come con NA Summer Shuffle alla fine di giugno, Vodoo League ha disputato partite che includevano almeno una squadra con giocatori non affiliati e account di squadra falsi su più serie.

I rappresentanti di NOVA, Team Solid e Meta4Pro hanno tutti parlato dei problemi, senza che nessuna delle squadre abbia effettivamente giocato nelle partite di Vodoo. Nel caso di Solid e NOVA, le squadre stavano effettivamente giocando nei primi round del Time of Bet Dota 2 Cup quando furono informati dei risultati del Vodoo.

Secondo il manager di Solid, GaRRaT, l’amministratore di Vodoo ha affermato di non sapere cosa stesse succedendo. Anche Maestro, il capitano della squadra, si è pronunciato contro l’evento, affermando che, mentre la squadra giocava alcune partite, i risultati più recenti non provenivano dai loro conti.

Il torneo Voodoo è stato uno scherzo. Abbiamo iniziato due partite contemporaneamente, abbiamo deciso di dare priorità e giocare a Time of Bet, perché i manager si sono rifiutati di rimandare la partita al campionato Voodoo

Lo staff di Liquipedia ha rapidamente confermato che i risultati della partita sono stati falsificati e rimosso la pagina del torneo dalla parte visibile del suo sito Web. Louis, un editore di Liquipedia, ha seguito i siti di scommesse che avevano elencato i giochi della Vodoo League, facendo conoscere ai loro amministratori la truffa.

Una volta che Maestro ha pubblicato quel messaggio e ho verificato che quegli account giocati erano fraudolenti, ho contattato GosuGamers per eliminare l’elenco del torneo. Successivamente, l’ESIC (Esports Integrity Commission) è stata contattata per condurre un’indagine e informare le altre società di scommesse sulle attività della lega Voodoo.

La Vodoo League avrebbe dovuto avere un montepremi di $ 7.500, un numero considerevole per la scena Dota di livello due o tre .

Quel denaro sarebbe arrivato da Suunrise Energy e MobileGo, sebbene entrambi gli sponsor siano stati indicati come imprecisi dallo staff di Liquipedia non appena il torneo è stato proposto al sito web.

MobileGo è una criptovaluta che è stata pubblica dal 2017 con l’obiettivo di costruire una piattaforma digitale che consentirebbe agli utenti di effettuare acquisti all’interno dei videogiochi e attraverso le scommesse sugli Esport. Ma la valuta è in declino dal 2018 e la leadership dell’azienda serba è stata chiamata da diversi ex dipendenti per incompetenza.

L’unico altro sponsor dell’evento era una società di bevande energetiche chiamata Suunrise Energy. La società ha una pagina e un sito Web Twitter , sebbene entrambi siano stati creati all’inizio di luglio e non ci sono informazioni sui prodotti disponibili. C’era anche una pagina Instagram per il prodotto, ma da allora è stata eliminata.