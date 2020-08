G2 Esport assume David “davidp” Prins per VALORANT

G2 Esports ha aggiunto David “davidp” Prins al suo team VALORANT , ha annunciato l’organizzazione oggi. Inizialmente ha giocato come stand-in per G2 nel WePlay! Torneo d’invito, che fa parte della VALORANT Ignition Series.

Davidp si unisce ufficialmente al team con Ardis “ardiis” Svarenieks, Jacob “pyth” Mourujärvi, Patryk “paTiTek” Fabrowski e Capitan Óscar “mixwell” Cañellas Colocho. G2 è arrivato al primo posto nel WePlay! Invito contro i fish123 il 19 luglio.

Il 25enne è un ex giocatore belga professionista CS: GO . Ha iniziato a giocare professionalmente nel 2014, poi è entrato a far parte di PENTA Esports nel 2016. Ha attraversato diverse organizzazioni fino a quando non è arrivato nel team francese 3DMAX nel 2018.

Davidp ha vinto due importanti tornei mentre era un CS: GO pro. Ha aiutato 3DMAX a vincere la stagione 28 dell’ESEA MDL Europa a settembre 2018 e la stagione 29 della sfida globale ESEA a dicembre 2018, battendo Kinguin in entrambe le finali.

Nel 2019, è entrato a far parte del Team Heretics per sei mesi. Dopo aver lasciato gli eretici a gennaio, davidp ha riunito altri giocatori per giocare in ESEA MDL Europe, prima sotto l’etichetta di Demolition Crew e più recentemente con gli uomini. Ha giocato la sua ultima partita ufficiale CS: GO il 6 maggio, secondo il database di HLTV .

Mentre la squadra non ha in programma nessun incontro imminente, anche il nuovo giocatore VALORANT G2 gioca sul suo canale Twitch .