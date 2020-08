Il marchio dell’Xbox Game Pass ha cambiato nome

Nel corso delle recenti ore, Microsoft ha recentemente rivelato alcune novità su un determinato marchio di importanza prioritaria per la stessa azienda. Ovviamente, stiamo parlando dell‘Xbox Game Pass, il popolare servizio che continua a ricevere nuovi utenti ogni giorno, proponendo un catalogo in stile Netflix.

Ebbene, il colosso Redmond, ha recentemente annunciato che il marchio relativo all‘Xbox Game Pass ha cambiato nome, diventando ufficialmente Game Pass. Sicuramente tutto questo vuole proprio comunicare ai giocatori che oramai il servizio è diventato un tutt’uno sia sulle piattaforme Xbox che su PC. Inoltre, per farvi vedere più nel dettaglio, sono state pubblicate alcune immagini su Twitter che ritraggono tale logo.

Xbox Game Pass has changed its branding recently it seems.

It doesn't mention « Xbox » anymore, even though the logo is still there.

Reminds me of what Apple is doing with Apple Watch or Apple Pay. pic.twitter.com/Umwldvsd33

— Cassim Ketfi (@NotCassim) July 31, 2020