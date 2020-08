Call of Duty League rivela il programma completo post-stagionale per agosto

Mentre il calendario si trasforma in agosto, la Call of Duty League inizia il suo primo post-stagione . Con questo, il CDL ha rivelato il programma completo dei Playoff, che precede Call of Duty Champs. A differenza degli anni precedenti, c’è un evento prima del torneo dell’anno. Con i playoff, ogni squadra avrà la possibilità di avanzare ai Champs. I quattro semi più alti, essendo Atlanta, Dallas, Florida e Chicago, non devono giocare così tanti giochi. I quattro semi inferiori, tuttavia, dovranno giocare una grande quantità di partite per arrivare alle finali di eliminazione.

Guardando il programma post-stagione CDL

Per i principianti, i playoff del CDL iniziano mercoledì 19 agosto. L’evento continua fino a domenica 23 agosto, che ospita due partite di eliminazione e due partite di parentesi vincenti. Successivamente, le squadre rimanenti si sfideranno al Call of Duty Champs, che si svolgerà il prossimo fine settimana il 29 agosto.

Di seguito, puoi vedere la parentesi e i tempi di partita completi per i playoff di CDL. Tuttavia, tieni presente che i tempi delle partite sono soggetti a variazioni a seconda della durata della serie e dei ritardi tecnici.

The match schedule for 2020 Call of Duty League Playoffs. 📅 Beginning August 19, watch the 12 Call of Duty League teams compete towards Championship Weekend and the lion’s share of the $4.6 million prize pool. pic.twitter.com/m1JKg9SAHy — Call of Duty League (@CODLeague) July 31, 2020

Da mercoledì a venerdì, le prime partite iniziano alle 15:00 ET. Dopodiché, le partite iniziano alle 13:00 ET, che è una grande notizia per i fan che vivono in Europa, Asia e nella regione ANZ.

Sfortunatamente, la Call of Duty League non ha ancora pubblicato un programma completo per Call of Duty Champs. Tuttavia, è probabile che le partite inizieranno un po ‘più tardi nel corso della giornata poiché ci sono molte meno serie da superare.

Questo è il più grande evento nella storia degli Esport di Call of Duty , con un montepremi di $ 4,6 milioni. Si spera che le partite si svolgano senza intoppi importanti , quindi i fan possono sedersi e divertirsi con alcuni giochi competitivi.

Assicurati di stare al passo con gli sport quotidiani per tutte le notizie di Call of Duty .